Det betyr at det reelle dødstalet kan vere mykje høgare enn dei 1.558 som så langt er bekrefta døde etter katastrofen.

– Vi anslår at over tusen hus er gravlagde, så det kan hende at over tusen menneske framleis er sakna, seier Yusuf Latif, talsperson for den indonesiske etaten med ansvaret for redningsarbeidet.

– Men vi kan ikkje vere sikre, for det er mogleg at nokon av dei klarte å komme seg ut, legg han til.

Jordskjelvet og tsunamien førre fredag ramma område på øya Sulawesi.

