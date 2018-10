Miljøvernarar med mellombels siger mot tysk energigigant

utenriks

Den tyske energigiganten RWE ønskjer å rydde delar av skogsområdet for å kunne utvide eit gigantisk dagbrot der dei vinn ut kol.

I førre veke såg det ut som om miljøvernarar hadde tapt slaget, då lokale styresmakter gav politiet ordre om å jage dei frå skogen der dei har bygd små trehytter.

Fredag slo ein domstol i Münster fast at politiet si evakuering av området må vente inntil alle sider av saka er sett på.

Miljøvernarane viser blant anna til at Hambacher-skogen er heim for fleire sjeldne dyrearter, blant dei den trua bechsteinflaggermusa som er verna av EU.

– Dette er ein god dag for naturen og beskyttelse av klimaet, og det er ein milepæl for antikolrørsla, seier Martin Kaiser i Greenpeace.

RWE, som eig Hambacher-skogen, skulle etter planen begynne nedhogginga av rundt halvparten av trea, 200 hektar, 15. oktober.

Energiselskapet hevdar at dagbrotet i nærleiken må utvidast for at det skal kunne utvinnast nok brunkol til kolkraftverk i regionen, blant dei mest forureinande i heile Europa.

Rundt 40 prosent av Tysklands energibehov vert framleis dekt ved hjelp av kolkraft.

(©NPK)