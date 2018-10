Livsteikn under ruinane i Indonesia

utenriks

Hotell Mercure var ein av fleire store bygningar som raste saman då jordskjelvet og tsunamien ramma byen Palu på øya Sulawesi sist fredag.

Torsdag oppdaga redningsarbeidarar frå den franske organisasjonen Pompiers de l'urgence ved hjelp av ein avansert skannar teikn til liv i ruinane.

Eit forsøk på å bore seg gjennom tjukke betonglag med drill, måtte avbrytast då det vart mørkt. Fredag morgon blir arbeidet gjenopptatt med tyngre utstyr.

Mange ofre

1.558 menneske er hittil stadfesta omkomne i katastrofen, men hundrevis av andre ligg framleis gravlagde under samanraste bygningar og gjørme, opplyste ein talsmann for indonesiske krisemyndigheiter torsdag.

2.550 menneske er innlagde på sjukehus med alvorlege skadar, og FN anslår at 200.000 har behov for umiddelbar nødhjelp.

Mangelfull innsats

Indonesiske styresmakter får kritikk for sein og mangelfull redningsinnsats, og hjelpa frå utlandet har også latt vente på seg.

Torsdag landa dei fem første utanlandske flya med nødhjelp i Palu, og ytterlegare 15 fly er venta dei kommande dagane, opplyser øvstkommanderande for det indonesiske flyvåpenet, Yuyu Sutisna.

– Flya inneber ikkje at logistikkproblema er over, for flyplassen i Palu har svært avgrensa kapasitet, seier Yuyu.

Flyplassen er delvis øydelagt, men er no utbetra og i stand til å ta imot fly, opplyser han.

Rasert landsby

Hjelpearbeidarar frå Røde Kors tok seg torsdag fram til ein landsby som var heilt jamna med jorda utanfor Palu.

– Våre folk kjempar seg fram langs øydelagde vegar og gjennom ruinar og prøver å ta seg fram til nye område og hjelpe overlevande der. Dei finn øydeleggingar og tragedie over alt, fortel Iris van Deinse i Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen (IFRC).

Røde Kors har sendt tre skip til katastrofeområdet, lasta med tankbilar med drikkevatn, feltkjøken og annan nødhjelp, og det første av desse skulle etter planen vere framme torsdag.

Drikkevatn

Hjelpeorganisasjonen Oxfam opplyser at dei jobbar for å gi reint drikkevatn og anna nødhjelp til ein halv million menneske på Sulawesi.

– I mange område i Palu og landsbyane rundt finst det verken drikkevatn eller toalett. Sanitærforholda er derfor svært bekymringsfulle, seier Ancilla Bere i Oxfam.

Norske styresmakter har gitt 24 millionar kroner til redningsarbeidet.

– Det er viktig at hjelpa kjem raskt fram til dei som treng det. Gjennom vår støtte både til FNs og Røde Kors’ nødhjelpsfond har vi kunne bidra til dette. Midlane vil gå til å sikre grunnleggjande helsebehov, reint vatn, mat, husly og psykososial støtte til dei som er ramma, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Plyndring

Innbyggjarane i Palu og dei andre hardast ramma områda slit med å skaffe seg mat og anna som er livsnødvendig. Dei fleste butikkane held framleis stengt og plyndring er utbreitt.

87 menneske er ifølgje politiet arrestert for plyndring sidan jordskjelvet, og soldatane i Palu-området har fått ordre om å skyte med skarpt om dei tar nokon på fersken.

– Dersom det er meir plyndring, kjem vi først til å fyre av eit raskt varselskot og deretter skyte for å stogge dei, sa oberst Ida Dewa Agung Hadisaputra onsdag.

Vaknar til liv

Snart ei veke etter jordskjelvet og tsunamien begynte derimot Masomba-marknaden i Palu torsdag så vidt å vakne til liv igjen, og fleire av butikkane kunne tilby både ris, kjøt og fisk.

– Det er flott at marknaden har opna igjen, sjølv om mange av butikkane framleis held stengt, seier 41 år gamle Jumyati.

– Eg har kjøpt litt ris, fisk og krydder, fortel ho.

