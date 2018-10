Kommunistane i Vietnam vil ha generalsekretæren som president

utenriks

Trong vil dermed etter alle solemerke overta presidentvervet etter Tran Dai Quang, som døydde 21. september grunna alvorleg sjukdom.

– Partiets sentralkomité var samrøystes i nominasjonen av kamerat Trong, seier regjeringa i ei fråsegn torsdag.

Om Trong blir godkjent i nasjonalforsamlinga, ei forsamling med lite uavhengig avgjerdsmakt i Vietnam, blir han den første leiaren i landet etter Ho Chi Minh som har begge dei to posisjonane.

Le Dang Doanh, som var økonomisk rådgjevar for den førre regjeringa i landet, seier det gir meining å foreine den mektige generalsekretærstillinga med det i hovudsak seremonielle presidentvervet. Men han åtvarar også mot at Trong får for mykje makt.

– Spørsmålet er om det trengst mekanismar for å unngå maktmisbruk eller at makt blir for konsentrert, seier han.

