Danmark tar ikkje imot kvoteflyktningar i år

utenriks

– Sjølv om vi har fått markant betre kontroll på tilstrøyminga, er vi framleis i ein situasjon der vi kjempar med å få integrert dei mange flyktningane som er komne til Danmark dei siste åra, seier Støjberg.

– Trass i at fleire flyktningar er komne i arbeid, så er det framleis for mange som ikkje forsørgjer seg sjølv. Det gjeld ikkje minst kvinner, som bidrar altfor lite. Derfor har eg bestemt at Danmark ikkje skal ta imot kvoteflyktningar i 2018, seier Støjberg i ei pressemelding torsdag.

