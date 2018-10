Dødstalet fortset å stige etter jordskjelvkatastrofen i Indonesia

utenriks

I tillegg er 2.550 er alvorleg skadde, opplyser talsperson for Indonesias krisemyndigheiter Sutopo Purwo Nugroho på ein pressekonferanse i Jakarta torsdag.

Han legg til at fleire offer framleis ligg under lause jordmassar og samanraste bygningar etter jordskjelvet og tsunamien som ramma byen Palu og omland sentralt på øya Sulawesi førre fredag.

På ein annan pressekonferanse opplyser indonesisk politi at 92 menneske er arresterte for plyndring under kaoset som har oppstått etter tragedien. Ifølgje lokal TV har dei stole alt frå motorolje og dekk til keramiske fliser og jordbruksutstyr. Styresmaktene har opna for at folk kan ta mat, men slår hardt ned på plyndring av andre varer.

Jordskjelvkatastrofen førte til omfattande materielle skadar, blant anna på flyplassen i Palu, som berre har vore delvis operativ den siste veka. Etter omfattande reparasjonar har flyplassen igjen kapasitet til å ta imot utanlandske fly, og elleve fly frå Singapore, Sør-Korea, Japan og andre land står klare for å fly inn nødhjelp og hjelpe til med evakueringsarbeidet. Det er venta at flyplassen blir opna att for sivil trafikk seinare torsdag.

Over 70.000 heimar er øydelagte og FN anslår at 200.000 menneske har behov for umiddelbar nødhjelp i Sulawesi. Redd Barna anslår at 600.000 barn er ramma, og seier mange barn er foreldrelause som følgje av jordskjelvkatastrofen.

