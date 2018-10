Vulkanutbrot kan ramme fly på veg til jordskjelvramma øy

utenriks

Vulkanutbrotet på Soputan-fjellet nord på Sulawesi sende onsdag oske 6.000 meter opp i lufta, noko som kan påverke flytrafikken til den hardt prøva øya.

Flyselskap vart onsdag åtvara om at oska kan ramme flymotorane.

Det er ikkje meldt om evakueringar som følgje av vulkanutbrotet, men det er etablert ei sone på opp til 6,5 kilometer rundt fjellet, og menneske blir bedne om å halde seg unna.

Åtvaringane kjem samtidig som 200.000 menneske på øya har behov for umiddelbar nødhjelp etter jordskjelvet fredag nokre mil lenger sør. FN har uttrykt stor frustrasjon over den seine nødhjelpsresponsen. Det hastar og behova er enorme, ifølgje organisasjonen.

Imens begynner tida å renne ut for menneske som er blitt liggjande under samanraste bygningar. Redningsarbeidarar har no svært lite håp om å finne fleire overlevande. Blant anna reknar ein med det at det framleis ligg rundt 60 menneske under eit samanrast hotell i kystbyen Palu.

Indonesia har over 120 aktive vulkanar. Landet er også svært utsett for jordskjelv, og vulkanen kan ifølgje ein indonesisk ekspert ha blitt løyst ut av jordskjelvet, som også førte til at ei fleire meter høg tsunamibølgje slo innover land og bidrog til endå større øydeleggingar.

Indonesias nøddirektorat opplyste onsdag at over 1.400 menneske er bekrefta omkomne. Mange er framleis sakna.

(©NPK)