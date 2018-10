USA bryt vennskapsavtale med Iran

utenriks

Utanriksminister Mike Pompeo kunngjorde onsdag at USA no slår ein strek over den gamle vennskapsavtalen, noko som ifølgje han burde ha vore gjort for fleire tiår sidan.

– Eg kunngjer no at USA avsluttar vennskapsavtalen med Iran frå 1955. Dette burde ærleg talt ha vore gjort for 39 år sidan, seier Pompeo, med tilvising til revolusjonen i Iran i 1979.

Avgjerda er ifølgje Pompeo eit svar på at Iran onsdag fekk medhald i Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ), det øvste juridiske organet i FN, som slår fast at delar av USA sitt sanksjonsregime mot Iran er ulovleg.

I klaga si til ICJ viste Iran blant anna til vennskapsavtalen frå 1955.

(©NPK)