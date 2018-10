New York Times: Donald Trump tente store summar på skattesnusk i selskapet til faren

utenriks

Trump hjelpte til med å finne måtar å unndra skatt på, enten gjennom smotthol i skattelovgjevinga eller ved reine skatteunndragingar, ifølgje ei undersøking avisa har gjort.

Skattemyndigheitene i New York har sett i gang undersøkingar etter New York Times' opplysningar om at presidenten visstnok skal ha hjelpt foreldra med å unndra skatt, skriv Reuters.

I artikkelen, som vart publisert tysdag, står det at Trump fekk minst 413 millionar dollar – tilsvarande nær 3,4 milliardar kroner – i dagens dollarkurs frå selskapet til faren på denne måten.

Donald Trump avviser opplysningane via sin advokat.

Trump har lenge framstilt seg sjølv som ein som sjølv har klart å bli milliardær, og han har også hevda at han knapt har fått noka hjelp frå faren, New York-entreprenøren Fred C. Trump.

100.000 sider

Gravesaka i den amerikanske avisa er basert på ei stor mengde fortrulege likningsattestar og rekneskapsdokument. Avisa har gjennomgått over 100.000 sider offentlege dokument om økonomien til Trump-familien. Dei viser blant anna at Trump fekk overført pengar frå selskapet til faren allereie då han var liten gut.

Men mesteparten skal han ha fått i vaksen alder som følgje av at han og søskena – Maryanne, Robert, Elizabeth og Fred Jr. – visstnok hjelpte foreldra med å unndra skatt. Det gjorde dei ved å etablere eit skalselskap for å skjule at dei fekk overført millionar av dollar i gåver frå foreldra, ifølgje intervju og dokument.

Journalar tyder også på at Trump hjelpte faren med å snyte på skatten for millionar av dollar, skriv avisa. Det blir også hevda at han laga ein strategi slik at verdien på eigedommane til faren vart kraftig undervurderte då dei vart overførte til han og søskena, noko som førte til langt mindre skatteinnbetalingar.

Avviser påstandane

Trumps advokat Charles Harder avviser opplysningane.

– New York Times' skuldingar om bedrageri og skatteunndraging er 100 prosent falske og svært ærekrenkjande. Det var ingen svindel eller skatteunndraging av nokon. Opplysningane Times baserer sine falske påstandar på, er ekstremt unøyaktige, seier Harder til avisa.

Trumps bror Robert seier på vegner av familien at all nødvendig skatt vart betalt då foreldra døydde.

Avisa skal ha kontakta Donald Trump fleire gonger dei siste vekene for å få ein kommentar, men han har ikkje ønskt å kommentere saka.

Det kvite hus seier i ei fråsegn at artikkelen til avisa er «misvisande», og det blir vist til at skattemyndigheitene har gjennomgått og signert transaksjonane, skriv Reuters.

Skatteekspertar seier til New York Times at dei ikkje trur saka kjem til å ende med ei strafferettsleg etterforsking ettersom dei påståtte forholda ligg langt tilbake i tid.

