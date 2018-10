May nektar å danse etter EU si pipe

utenriks

Den britiske statsministeren kom dansande ut på scena til tonane av Abbas «Dancing Queen» da ho skulle halde tale på landsmøtet til Dei konservative i Birmingham onsdag.

Ho opna talen med vitsar både om danseferdigheitene sine og om landsmøtetalen i fjor. Der blei May heimsøkt av kraftige hostekuler undervegs, mens kulissene bokstaveleg talt raste saman bak henne.

Denne gangen var koreografien langt betre. Og May egga partifellane til kamp.

Truar med «no deal»

Storbritannia er no på veg inn i den tøffaste fasen av brexitforhandlingane med EU, åtvara May. Ho lovde å fortsette å stå på for Storbritannia i dei vanskelege skilsmisseforhandlingane.

– Det vi foreslår, er veldig utfordrande for EU. Men om vi held saman og har sterke nervar, er eg sikker på at vi kan få ein avtale som leverer for Storbritannia, sa May.

Ho gjorde det klart at regjeringa framleis meiner at ingen avtale vil vere betre enn ein dårleg avtale.

– Ingen ønsker ein god avtale meir enn meg. Men det har aldri betydd at vi skal inngå ein avtale for alle pris. Vi er ikkje redd for å forlate EU utan avtale om vi må, sa May.

To val

Ifølgje henne har EU gitt britane to val: Enten ei løysing der Storbritannia blir verande både i tollunionen og den indre marknaden, slik at britane må fortsette å følgje EU-reglane og det i praksis blir ein brexit «berre i namnet». Eller ei løysing som i praksis skil Nord-Irland frå resten av Storbritannia, med ei ny grense i Irskesjøen.

Ingen av dei to alternativa kjem på tale, ifølgje May.

– La oss sende ein klar bodskap frå denne salen i dag: Vi vil aldri godta nokon av desse to vala, sa statsministeren.

– Vi vil aldri gå tilbake på utfallet av folkerøystinga, og vi vil aldri bryte opp landet vårt, sa ho.

Hardare tone

Talen vil truleg bli møtt med skuffelse i Brussel, der EU-forhandlarane i det lengste hadde håpa at May ville bruke høvet til å flytte den britiske forhandlingsposisjonen nærmare eit mogleg kompromiss.

EU og Storbritannia har no berre to veker med forhandlingar igjen før EU-toppmøtet i Brussel 17. og 18. oktober, der status skal gjerast opp. Målet er å få ein endeleg skilsmisseavtale på plass i november.

Men spørsmålet om kva løysingar som skal gjelde langs irskegrensa, er framleis uløyst, og EU og Storbritannia står langt frå kvarandre i diskusjonane om korleis ein framtidig handelsavtale bør sjå ut.

Åtvarar mot Corbyn

I tillegg har May slite med sterk splitting innanfor torypartiet om brexitstrategien.

I landsmøtetalen bad ho innstendig om samhald i den avgjerande fasen i forhandlingane, trass i usemja i partiet.

Samtidig fyrte av ho ein kraftsalve mot Labour, som ifølgje May set heile brexitprosessen i fare.

Det som har skjedd med Labour under leiinga til Jeremy Corbyn, er i det heile tatt ein «nasjonal tragedie», ifølgje May.

– Det er plikta vår i Det konservative partiet å sikre at han aldri får gjere dette mot landet vårt, sa ho.

Fakta om brexit

* 23. juni 2016 røysta 51,9 prosent av britiske veljarar for å melde Storbritannia ut av EU.

* 13. mars 2017 gav Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til å starte utmeldingsprosessen formelt.

* 29. mars 2017 løyste Storbritannia ut artikkel 50 i EU-traktaten om utmelding av EU, som legg opp til ein to år lang forhandlingsprosess om vilkåra for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet.

* 19. juni 2017 starta forhandlingane mellom EU og Storbritannia.

* EU-sjefforhandlar Michel Barnier reknar med at sjølve avtaleteksten må vere på plass hausten 2018 for at EU og Storbritannia skal få ratifisert han i tide.

* 29. mars 2019 går Storbritannia ut av EU, med mindre partane samrøystes blir samde om ei utsetting.

