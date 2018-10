May: Storbritannia er ikkje redd for «no deal»

utenriks

– Ingen ønsker ein god avtale meir enn meg, men det har aldri betydd at vi må få ein avtale uansett pris. Storbritannia er ikkje redd for å gå ut utan avtale dersom vi må, sa May på landsmøtet til dei konservative i Birmingham onsdag.

Ho sa at ho ikkje kan sjå bort frå ein brexit utan nokon avtale, fordi det vil svekkje forhandlingsposisjonen til britane.

– Den frie bevegelsen av menneske skal avsluttast éin gong for alle, seier May og lovar at Storbritannia skal ta tilbake kontrollen over grensene og innvandringa.

(©NPK)