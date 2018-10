Iran tok viktig symbolsk siger mot USA i FN-domstol

utenriks

– Dette er eit klart teikn på at Iran har rett. Avgjerda viser enda ein gong at den amerikanske regjeringa blir meir isolert for kvar dag som går, heiter det i ei utsegn frå det iranske utanriksdepartementet.

USA har ført inn att ei rekke sanksjonar mot Iran som følgje av at amerikanarane har trekt seg frå den internasjonale atomavtalen. I sommar reagerte Iran med å klage USA inn for Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ).

No har USA fått ordre om å oppheve sanksjonar som rammar flysikkerheita og den humanitære situasjonen i Iran. Dette omfattar blant anna import av mat, medisinar, medisinsk utstyr og jordbruksprodukt, i tillegg til flydelar, opplyste ICJs sjefdommar Abdulqawi Yusuf da rettsavgjerda fall onsdag.

Han la til at avgjerda var samrøystes.

Vennskapsavtale

Iran meiner at sanksjonane bryt med ein vennskapsavtale som Iran og USA inngjekk i 1955, da Iran framleis var styrt av den USA-vennlege sjahen Mohammad Reza Pahlavi.

ICJ er øvste juridiske organet til FN i saker mellom medlemsland i FN. Avgjerdene til domstolen er bindande og kan ikkje ankast, men han har ingen mekanismar som pressar statar til å respektere avgjerdene.

Rettsavgjerda onsdag er dessutan førebels. Den endelege avgjerda kan det ifølgje ekspertar ta fleire år å komme fram til. Inntil vidare er det den mellombelse rettsavgjerda som gjeld.

Trekker seg

USA svarte onsdag på rettsavgjerda ved å trekke seg frå vennskapsavtalen frå 1955.

– Eg kunngjer no at USA avsluttar vennskapsavtalen med Iran frå 1955. Dette burde ærleg talt ha vore gjort for 39 år sidan, sa utanriksminister Mike Pompeo, med tilvising til revolusjonen i Iran i 1979.

Sanksjonseksperten Richard Nephew tviler på at Donald Trump vil rette seg etter ei avgjerd frå ein institusjon han har null respekt for. ICJ-saka vil først og fremst ha ein symbolsk effekt ettersom ho vil kunne påverke folkemeininga hevdar han.

– Det iranske utanriksdepartementet veit at det overfor publikum, som er verdssamfunnet, må stå fram som den krenkte parten, sa Nephew til BBC før rettsavgjerda fall.

Teppe, nøtter og olje

Første bolk av dei amerikanske sanksjonane mot Iran blei ført inn att i august. Dei ramma blant anna Irans eksport av teppe og nøtter, i tillegg til tilgangen på dollar. Sanksjonane har også stoppa Iran sin import av nye passasjerfly, sjølv om landet allereie har gått inn kontraktar.

Iran har dei siste åra vore ramma av fleire alvorlege flyulykker, noko som koplast til at landet si flyflåte er gammal og sliten etter år med tidlegare sanksjonar.

I november vil sanksjonane også ramme oljeeksporten, den viktigaste inntektskjelda i landet.

– Psykologisk krigføring

Utanriksminister Mohammad Javad Zarif har kalla dei for ei form for psykologisk krigføring, og under den fire dagar lange rettshøyringa i slutten av august skulda dei iranske advokatane USA for å strupe økonomien i landet.

Dei andre landa bak atomavtalen – Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia og Tyskland i tillegg til EU – er sterkt imot avgjerda til USA om å skrote atomavtalen, og dei har sett i verk tiltak for å bevare han.

Sanksjonsfrykt

Likevel har ei rekke vestlege selskap trekt seg ut av Iran i frykt for å bli ramma av dei amerikanske sanksjonane dersom dei blir verande.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har slått fast at Iran så langt har retta seg etter atomavtalen.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har ikkje svart på NTB sin førespurnad om ein kommentar til ICJ-rettsavgjerda og ei vurdering av om denne kan få betydning for norske interesser i Iran.

