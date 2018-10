Indonesiske soldatar får beskjed om å skyte mot plyndrarar

utenriks

Indonesisk politi har allereie arrestert eit titals menneske for å plyndre i krisesona rundt kystbyen Palu, som er ein einaste stor ruin etter jordskjelvet og tsunamien fredag.

Den lokale obersten Ida Dewa Agung Hadisaputra stadfestar at soldatane no har fått beskjed om å skyte med skarpt mot folk som blir tatt i å stele frå butikkar.

– Dersom det er meir plyndring, kjem vi først til å fyre av eit raskt varselskot og deretter skyte for å stanse dei, seier Hadisaputra.

Det indonesiske forsvaret valde å tolerere plyndring dei første par dagane etter katastrofen ettersom butikkane var stengde og folk for det meste stal ting dei trong, som bensin og vatn.

– Men etter tre dagar begynte folk å plyndre ting som elektronikk, seier Hadisaputra.

Vulkanutbrot

Over 1.400 menneske er funne omkomne etter det kraftige jordskjelvet 28. september. Situasjonen er vanskeleg for dei overlevande, ettersom skjelvet og tsunamien knuste hus og la heile byar i ruinar.

Om lag 66.000 heim er øydelagde og på øya Sulawesi aleine reknar FN med at 200.000 menneske har behov for umiddelbar nødhjelp. Situasjonen blei enda verre onsdag da ein vulkan på Soputan-fjellet nord på Sulawesi hadde utbrot og sende oske 4.000 meter opp i lufta.

Oska gjer det vanskelegare for flya som fraktar nødhjelp og evakuerer dei som framleis er stranda etter jordskjelvet.

1.600 evakuerte

Likevel blei nokon få heldige i kriseramma Palu evakuerte på onsdag da eit indonesisk marinefartøy nådde fram til området.

KRI Makassar tok med seg 1.600 menneske, for det meste barnefamiliar, eldre og funksjonshemma frå Palu, til tryggare omgivnader i Makassar sør på øya.

– Vi vil komme oss i tryggleik, for vi har høyrt at gjørma er i ferd med å bevege seg igjen, seier Rusella, ein av dei som blei evakuert.

Marinefartøyet hadde også med seg forsyningar og humanitærhjelp til dei som er igjen i Palu og Donggala sentralt i Sulawesi.

Tida renn ut

Dødstalet har gått opp jamt sidan katastrofen på fredag, og det offisielle talet var onsdag kveld 1.411. Framleis er det frykt for at talet kan stige monaleg.

Styresmaktene har sett ein førebels frist på å finne sakna til fredag. Etter dette reknar ein med at sjansen for at dei som er fanga under bygningsrestar har overlevd, nærmar seg null.

Redningsarbeidarane konsentrerer seg om fire nøkkelområde rundt Palu – hotellet Roa-Roa der ein reknar med at opp mot 60 menneske framleis oppheld seg under bygningsrestane, eit kjøpesenter, ein restaurant, og Balaroa-området, der jordskjelvet på eit tidspunkt gjorde jorda til ein grautliknande masse.

Til saman reknar styresmaktene med at det dreier seg om minst 150 menneske.

– Kontroll

Indonesiske styresmakter har tidlegare bedt internasjonale redningslag om å trekke seg ut og hevdar at krisa er «under kontroll».

Innbyggjarar i avsidesliggjande landsbyar som Wani i Donggala-provinsen seier likevel at dei har fått lite hjelp og at håpet deira renn ut.

– Minst tolv menneske i dette området er ikkje funne, seier innbyggjar Mohammad Thahir Talib.

– Folk i området sør for oss har ikkje fått beskjed om å evakuere, så vi veit ikkje om det er omkomne der. Det kan kanskje vere fleire, fortset 39-åringen.

