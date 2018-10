IOM: Minst 34 migrantar drukna i Middelhavet

utenriks

– Båten har drive sidan søndag med 60 personar om bord. Minst 34 har drukna, mens det ser ut til at 26 overlevde, seier talsperson Joel Millman i IOM til Reuters. Opplysningane kjem frå Marokkos marine og den spanske organisasjonen Caminando Fronteras. Sistnemnde seier migrantane venta i over 36 timar på hjelp i den delvis havarerte båten.

Det marokkanske innanriksdepartementet bekreftar at minst 11 personar er funne omkomme.

Marokkanske styresmakter har arrestert kapteinen på båten, som skal vere ein tenåring.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) la i starten av september fram ein rapport som viser at 1.600 personar har omkomme eller forsvunne i sine forsøk på nå Europa via Middelhavet i 2018.

(©NPK)