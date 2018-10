Hydro stengjer heile produksjonen ved Alunorte i Brasil

utenriks

Meldinga førte til at Hydro-aksjen fall med over 8 prosent på Oslo Børs onsdag formiddag.

Aluminiumsanlegget har produsert på halv maskin sidan mars etter at brasilianske styresmakter påla konsernet å halvere produksjonen.

Hydro opplyser i ei pressemelding onsdag morgon at pålegga hindrar Alunorte i å bruke det nyaste deponiet for bauksittrestar, som var under oppstart i februar, og eit nytt og moderne pressfilter.

Raffineriet har derfor måtta nytte ein eldre og mindre effektiv teknologi. Det har ført til at det gamle deponiet nærmar seg slutten på levetida raskare enn forventa.

Dette får også umiddelbar effekt på bauksittgruva Paragominas, som også stoppa all produksjon. Både Alunorte og Paragominas har starta nedstengingsprosessen.

– Våre tilsette har jobba hardt dei siste sju månadane for å sikre trygg drift og bevare arbeidsplassar. Dette er ein trist dag fordi vi har den mest avanserte teknologien i verda tilgjengeleg for å fortsette sikker drift, men som vi er forhindra frå å bruke. Det vil påverke arbeidsplassar, lokalsamfunn, leverandørar og kundar, seier John Thuestad, konserndirektør og leiar for Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina.