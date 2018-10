Hydro stenger produksjonen sin i Brasil

utenriks

Meldinga førte til at Hydro-aksjen fall med over 13 prosent etter eit kvarter med handel på Oslo Børs onsdag. Ved stengjetid hadde aksjen falle med 11,85 prosent. Det betyr at marknadsverdien til Hydro blei redusert med over 12 milliardar kroner denne dagen, ifølgje E24.

Aluminiumsanlegget har produsert for halv maskin sidan mars etter at brasilianske styresmakter påla konsernet å halvere produksjonen.

Hydro opplyser i ei pressemelding onsdag morgon at pålegga hindrar Alunorte i å bruke det nyaste deponiet for bauksittrestar, som var under oppstart i februar, i tillegg til eit nytt og moderne pressfilter.

Raffineriet har derfor måtta nytte ein eldre og mindre effektiv teknologi. Det har ført til at det gamle deponiet nærmar seg slutten på levetida raskare enn forventa.

Dette har også ført til at bauksittgruva Paragominas stansar all produksjonen sin. Både Alunorte og Paragominas har starta nedstengningsprosessen.

Konserndirektør John Thuestad, som leiar Hydros forretningsområde for bauksitt og alumina, seier at dei er i dialog med brasilianske styresmakter.

– Vi vil fortsette å jobbe konstruktivt med styresmaktene for å løfte embargoen og å ta opp att drifta, seier han.

Vidtrekkande konsekvensar

– Dei tilsette våre har jobba hardt dei siste sju månadene for å sikre trygg drift og bevare arbeidsplassar. Dette er ein trist dag fordi vi har den mest avanserte teknologien i verda tilgjengeleg for å fortsette sikker drift, men som vi er forhindra frå å bruke. Det vil påverke arbeidsplassar, lokalsamfunn, leverandørar og kundar, seier Thuestad.

Hydro jobbar tett med fagforeiningane og vil gjere sitt beste for å redusere belastninga for dei tilsette, men avgjerda om å stengje Alunorte og Paragominas vil påverke fast tilsette og innleigde ved begge anlegg.

Konsernet opplyser at avgjerda om å stengje ned Alunorte og Paragominas har betydelege driftsmessige og finansielle konsekvensar, også for Hydro si primæraluminiumportefølje, inkludert Albras.

Om ikkje anlegget får starte opp igjen snart, vil norske smelteverk kunne bli ramma, skriv E24.

– Vi kan ikkje sjå bort frå at dette kan få konsekvensar for norske aluminiumsverk, som i stor grad får alumina frå Alunorte, seier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro til energibransjebladet Montel.

Utsleppsskuldingar

16. og 17. februar blei Barcarena, inkludert aluminaraffineriet Alunorte ramma av ekstrem nedbør som heldt fram i dagane etterpå. Det fall meir enn 200 millimeter nedbør i området på tolv timar.

Hydro blei skulda for lekkasjar som kan ha ført til forureina drikkevatn. Det blei gjennomført både interne og eksterne undersøkingar som stadfesta at det ikkje har vore utslepp frå deponia for bauksittrestar eller skadelege utslepp etter det kraftige regnet, skriv selskapet.

Både Alunorte og Paragominas har gitt kollektive feriar til rundt tusen tilsette for å bevare jobbar og redusere verknaden etter halveringa av produksjonen i mars. I juli suspenderte Paragominas mellombels arbeidsavtaler for 80 tilsette og avslutta kontrakten for 175 tilsette hos entreprenørar.