Hydro må stengje fleire anlegg i Brasil

Det stadfestar Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg til E24 onsdag. Også bauksittgruva Paragominas stengjer.

– Det er ein ganske dramatisk situasjon for Hydro, men også for delstaten Pará, seier han.

Både Alunorte og Albras har operert på halv maskin i det siste. Albras er i motsetning til Alunorte eit aluminiumsverk, men det er Alunorte som forsyner Albras med aluminaen som brukast i produksjonen.

Ifølgje Hydro skal det ikkje vere nokon alternativ til aluminaen, og derfor må både aluminiumsverket og bauksittgruva stengjast.

Hydro seier til NRK onsdag at dei ikkje kan sjå bort frå at situasjonen kan gi store konsekvensar for Hydro-tilsette også i Noreg.

