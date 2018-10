Domstol i Peru opphevar nåden til ekspresident

utenriks

– Dommaren har ferda ut ei arrestordre mot tidlegare president Fujimori slik at han kan bli integrert tilbake inn i fengselssystemet, uttalar peruansk rett onsdag.

Den 80 år gamle ekspresidenten blei benåda etter ein ordre frå daverande president Pedro Kuczynski i desember i fjor. Da hadde han sona 12 år av fengselsdommen på 25 år som han fekk for å ha gitt ordre om to massakrar mellom 1991 og 1992.

Presidentordren frå Kuczynski kom like før han sjølv blei avsett etter ein korrupsjonsskandale, og nåden utløyste store protestar frå menneskerettsorganisasjonar og familiane til offera for Fujimoris massakrar. To ministrar og fleire embetsmenn trekte seg i tillegg i protest.

Kuczynski sa han benåda Fujimori av «menneskelege omsyn». 80-åringen hadde lenge slite med sjukdom og var ein periode lagt inn på sjukehus med lågt blodtrykk og uregelmessig hjarterytme.

(©NPK)