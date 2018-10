Danmarks Radio: Truslar mot eksiliranarar førte til politiaksjon

utenriks

Danmarks Radio (DR) får opplyst av kjelder knytt til saka at Politiets Efterretningstjeneste (PET) var bekymra for sikkerheita til bestemte personar knytt ei politisk gruppe eksiliranarar.

Eksil-iranarane skal tilhøyre gruppa ASMLA og skal ha fått truslar politiet i Danmark meiner var politisk motiverte. Det er ikkje kjent kven som står bak truslane.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz og er ei gruppe som vart kjent etter eit terrorangrep mot ein militærparade i den iranske byen Ahvaz 22. september.

Dansk politi stengde vegar, bruer og grensene etter det mange medium spekulerte i kunne handle om kidnapping. Politiet etterlyste ein svart Volvo med svenske bilskilt og tre personar om bord i det som blir omtalt som ein historisk stor politiaksjon. Personane i den stolne bilen melde seg for politiet, men dei skal ikkje ha hatt noko med saka til sikkerheitstenesta å gjere, ifølgje DR.

Verken PET eller Københavns politi ønsker å kommentere DRs opplysningar i saka.

