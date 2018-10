Avis: Donald Trump hjelpte foreldra sine med å unndra skatt

utenriks

Skattemyndigheitene i New York har sett i gang undersøkingar etter New York Times' opplysningar om at presidenten visstnok skal ha hjelpt foreldra med å unndra skatt på 1990-talet, skriv Reuters.

Dette skal vere ei årsak til at Trump kunne ta imot 413 millionar dollar, noko som svarar til rundt 3,7 milliardar norske kroner ut frå dagens kronekurs, frå faren Fred C. Trumps eigedomsselskap, ifølgje avisa.

Skjulte gåver

Dermed kan Trump ha fått ein langt større formue av faren enn han burde ha overtatt, hevdar den anerkjente avisa, som har gått gjennom over 100.000 sider offentlege dokument om økonomien til Trump-familien.

Trump og søskena Maryanne, Robert, Elizabeth og Fred Jr. skal via eit eige selskap ha skjult gåver frå foreldra verdt fleire millionar dollar, ifølgje New York Times.

Nokre av skatteunndragingstilfella skal vere svindel, skriv avisa.

Avviser påstandane

Trumps advokat Charles Harder avviser opplysningane.

– New York Times' skuldingar om bedrageri og skatteunndraging er 100 prosent falske og svært ærekrenkjande. Det var ingen svindel eller skatteunndraging av nokon. Opplysningane Times baserer sine falske påstandar på, er ekstremt unøyaktige, seier Harder til avisa.

Trumps bror Robert seier på vegner av familien at alle nødvendige skattar vart betalt då foreldra døydde.

Det kvite hus seier i ei fråsegn at artikkelen til avisa er «misvisande» og seier skattemyndigheitene har gjennomgått og signert transaksjonane, skriv Reuters.

Skatteekspertar seier til New York Times at dei ikkje trur saka blir strafferettsleg forfølgt, ettersom dei påståtte forholda ligg langt tilbake i tid.

(©NPK)