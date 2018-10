USA: Forhindra kollisjon med kinesisk marinefartøy

utenriks

Det amerikanske forsvarsdepartementet kallar det «uforsiktig og uprofesjonelt» av Kina å styre skipet sitt «ekstremt nær» den amerikanske jagaren USS Decatur i Sørkinahavet søndag.

Ifølgje amerikanarane utførte kinesarane «i stor grad aggressive manøvrar og ønskte jagaren ut av området».

Det kinesiske forsvarsdepartementet seier i ei fråsegn at dei sende eit fartøy mot amerikanarane for å åtvare dei og be dei forlate området, skriv South China Morning Post. Kinesarane seier kursen til det amerikanske skipet var provoserande og seier Kina vil beskytte sin suverenitet.

Marinefartøya var drygt 40 meter unna kvarandre på det nærmaste, og amerikanarane måtte manøvrere jagaren for å unngå kollisjon, opplyser talsmann Nate Christensen i det amerikanske forsvaret.

Hendinga skjedde utanfor Spratly-øyane, som er ei omstridd øygruppe i Sørkinahavet. I tillegg til Kina, gjer Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filippinane og Brunei krav på heile eller delar av øygruppa.

