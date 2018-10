Tyskland må trekke til seg arbeidskraft

utenriks

Blant forslaga er å gi ei moglegheit for opphald til godt tilpassa migrantar som har komme seg ulovleg inn i landet.

I ein avtale som blei meisla ut i eit maratonmøte som gjekk føre seg til langt på natt til tysdag, foreslår statsminister Angela Merkels CDU, dei bayerske allierte deira i CSU og sosialdemokratiske SPD ein ny strategi for å komme i forkant av den raskt aldrande arbeidsstyrken i landet.

Innvandrarar utan opphaldsløyve som ventar på å få avgjord asylsøknadene sine eller utsendinga si, kan få opphald dersom dei skaffar seg fast arbeid og kan vise at dei har slutta seg til det tyske samfunnet.

Arbeidssøkarar utanfor EU – for eksempel kokkar, metallarbeidarar og IT-arbeidarar – kan også komme til Tyskland i seks månader for å prøve å finne arbeid, så framt dei snakkar tysk.

Arbeidskrafta frå dei 500 millionar menneska i EU er ikkje tilstrekkeleg for å halde den tyske økonomien i gang, viser koalisjonen til.

– Derfor treng vi arbeidarar frå tredjeland, sa innanriksminister Horst Seehofer på ein pressekonferanse om tiltaket som enno ikkje er lovfesta eller har passert Forbundsdagen.

Samtidig understrekar koalisjonen at dei framleis vil skilje mellom asyl og arbeidsinnvandring, vel vitande om at Tyskland er djupt polarisert etter at det har komme meir enn ein million asylsøkarar til landet sidan 2015.

(©NPK)