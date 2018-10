Theresa May varslar nye reglar for arbeidsinnvandring

utenriks

Under ein konferanse for dei konservative måndag sa May at ho vil at høgt kvalifiserte arbeidstakarar i framtida skal prioriterast, og at EU-borgarar vil bli likestilte med personar frå andre delar av verda ved ein eventuell søknad om å få arbeidsløyve.

Utsegna kom under ein tale på ein konferanse for dei konservative måndag. Reglane skal endrast når Brexit-prosessen er ferdig.

– Vi kjem til å få eit system som er basert på kvalifikasjonar, der kvalifikasjonane til arbeidstakarar spelar ei rolle, ikkje kvar dei kjem frå. Det kjem til å bli eit system som ser over heile verda og vil tiltrekkje seg menneske med kvalifikasjonane vi treng, seier May.

Endringa skal ifølgje May føre til at færre lågt kvalifiserte arbeidstakarar kjem til Storbritannia.

