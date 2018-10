Regjeringa i Danmark vil ha fossilbilstans

utenriks

Det er visjonen til statsminister Lars Løkke Rasmussen. I sin tale ved opninga av Folketinget tysdag opplyste han at regjeringa vil stoppe salet av nye bensin- og dieselbilar innan 2030.

– Transportsektoren står i dag for ein firedel av Danmarks CO2-utslepp. Og lufta i hovudbyane er for forureina. Derfor set regjeringa no eit klart mål: Om 12 år – berre 12 år – vil vi stengje for sal av nye diesel- og bensinbilar, sa Løkke Rasmussen.

Forslaget vil vere ein del av luft- og klimainitiativet som regjeringa presenterer neste veke.

Noreg har allereie gått inn for å fase ut fossilbilar innan 2025, som er tidlegare enn dei fleste andre europeiske land. Stortinget har samrøystes stilt seg bak målet, og fleire parti vil no lovfeste at alle nye personbilar må vere utsleppsfrie innan 2025.

Noreg og Nederland er førebels dei einaste landa som vil stoppe nysal av fossile bilar innan 2025. Frankrike og England satsar på ein stans av salet innan 2040, og Tyskland og no altså Danmark i 2030.

Noreg er det landet i verda som har høgast del elbilar etter befolkningstal.

