Minst 13 drepne i angrep på valmøte i Afghanistan

utenriks

I tillegg vart minst 25 personar såra då ein sjølvmordsbombar angreip tilhengarar av kandidaten Abdul Nasir Mohmmand aust i Nangarhar-provinsen. Mange av dei 25 er kritisk såra, opplyser styresmaktene.

Angrepet skjedde i Kama-distriktet.

Fleire angrep har ramma førebuingane til det utsette parlamentsvalet i Afghanistan, som skal vere 20. oktober.

Til no har fem kandidatar blitt drepne i angrep, ifølgje den nasjonale valkommisjonen, og det er frykta at angrepa vil fortsette. Både Taliban og IS har lovd å ramme valprosessen.

