Kvinne får Nobels fysikkpris for første gong på 55 år

utenriks

Amerikanske Ashkin, franske Mourou og canadiske Strickland deler årets nobelpris i fysikk for banebrytande oppfinningar innan laserfysikk.

Den eine halvdelen av prisen, som er på totalt 9 millionar svenske kroner, går til 96 år gamle Ashkin, som dermed er den eldste nobelprisvinnaren i historia.

Ashkin blir hylla for å ha utvikla såkalla optiske pinsettar som kan snappe opp bitte små partiklar, virus, atom, molekyl, bakteriar og levande celler, utan å øydeleggje dei.

Den andre halvparten av årets fysikkpris går til Mourou og Strickland. Dei får den prestisjetunge prisen for bidraget deira til utviklinga av høgintensive, ultrakorte optiske impulsar som har eit breitt industrielt og medisinsk bruksområde.

Strickland er den første kvinna sidan 2015 som har fått ein nobelpris. Ho er også den tredje kvinna nokosinne som får nobelprisen i fysikk. Den første var Marie Curie i 1903. Den andre var Maria Goeppert Mayer som fekk ein firedel av prisen i 1963, mens to mannlege kollegaer fekk resten.

Augeoperasjonar

– Galskap, var det første ordet Strickland tenkte på da ho fekk høyre at ho har fått nobelprisen i fysikk, fortalde ho på telefon til Kungliga Vetenskapsakademien like etter kunngjeringa tysdag.

– Ein lurer jo alltid på om det er sant, sa ho.

Canadiaren seier ho er æra over å høyre til ei svært lita gruppe kvinnelege fysikkprisvinnarar.

– Det er heilt opplagt at vi må feire kvinnelege fysikarar, fordi vi finst der ute, sa Strickland.

– Den praktiske bruken til no har vore i augeoperasjonar, svarte Strickland på spørsmål om korleis forskinga til ho sjølv og dei to andre har blitt nytta.

Science fiction-draum

– Prisen handlar om verktøy av lys, sa leiar Göran K. Hansson i Kungliga Vetenskapsakademien da prisen blei kunngjord i Stockholm tysdag.

I grunngjevinga blir det vist til at utviklingsarbeidet Ashkin gjorde gjennom 1970- og 80-talet har ført til «nye muligheter for å observere og kontrollere livets maskineri».

Oppfinninga til Ashkin er realiseringa av ein gammal science fiction-draum, står det i grunngjevinga, der det blir vist til at han klarte å utvikle ein måte for å bruke trykk frå lysstrålar til å flytte fysiske objekt.

Ashkin blei fødd i New York i 1922 og var ferdig med doktorgradsstudium ved Cornell University i Ithaca i 1952. Mourou blei fødd i 1944 i Albertville i Frankrike og var ferdig utdanna i 1973.

Strickland blei fødd i Guelph i Canada i 1959. 30 år seinare var ho ferdig med doktorgraden sin ved University of Rochester i USA. Der fekk ho Mourou som rettleiar. Gjennombrotet Strickland og Mourou no får prisen for, blei skildra i ein artikkel i 1985 som også var den første vitskaplege publikasjonen til Strickland.

(©NPK)