Kristersson skal legge fram svensk regjeringsalternativ

– Det handlar om å undersøkje moglegheitene for å danne ei regjering som Riksdagen kan godta, sa talsmann Andreas Norlén.

På ein pressekonferanse tidlegare tysdag understreka Kristersson at han ønsker å danne ei allianseregjering og forsikra om at han vil gjere alt han kan for å få det til å skje.

Alliansepartia, som har 143 mandat mot 144 for dei raudgrøne og 62 for Sverigedemokraterna, er splitta i synet på kva støtte ei allianseregjering skal ta frå Sverigedemokraterna. Men Kristersson tona ned spliden.

– Vi har framleis gode samtalar i Alliansen. Vi er einige om alt det som dykk ikkje rapporterer om, sa han til pressekorpset.

