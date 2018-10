Johnson refsa May under landsmøte

utenriks

Landsmøtet blir i stor grad prega av brexit-diskusjonar, og den tidlegare utanriksministeren hadde mykje på hjartet da han gjekk hardt laus på May og brexitplanane hennar.

– Det er på tide å skrote Chequers-avtalen, som berre er lureri. Og om vi lurer veljarane, kjem kjensla av mistru til å auke, sa Johnson til full jubel i salen.

I den såkalla Chequers-planen foreslår May at den frie flyten av varer og jordbruksprodukt skal fortsette etter brexit, med like reglar i EU og Storbritannia. Men Storbritannia skal ha fridom til å regulere tenestesektoren sjølv, den frie flyten av personar skal ta slutt, og britane skal sette tollsatsane mot andre land sjølv.

Johnson trekte seg frå regjeringa i protest da May la fram brexitplanen sin før sommaren.

– Ikkje tru på dei når dei seier at det ikkje finst nokon planar eller andre alternativ, sa Johnson, som også sa at handel med EU gir mindre meining i den globaliserte økonomien i dag.

