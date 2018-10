Israelske kjelder avviser at Noreg meklar mellom Israel og Hamas

utenriks

– Meldingane om at Noreg meklar fram avtalen om utveksling av fangar og sakna soldatar er ikkje korrekt, seier ei israelsk kjelde ifølgje Yedioth Ahronoths nettutgåve Ynet tysdag.

Ein ikkje namngitt høgtståande israelsk tjenesteperson seier tysdag til Hadashot TV at meldingane ikkje er rette, utan å utdjupe ytterlegare, melder The Times of Israel.

Dei to avisene skreiv måndag, med tilvising til den libanesiske avisa Al-AKhbar som står Hizbollah nær, at ein norsk utsending besøkte Gazastripa i førre månad. Der fekk vedkommande ifølgje avisa grønt lys frå Hamas til å mekle fram ein avtale med Israel om utveksling av fangar og to døde israelske soldatar.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ønskte måndag ikkje å kommentere opplysningane om Noregs påståtte rolle som meklar mellom Israel og Hamas.

– Vi kommenterer av prinsipp aldri Noregs eventuelle rolle i meklingsprosesser, sa ho til NTB.

