Frigir namnet på student som døydde i bilulykke i Sør-Afrika

– Å miste ein student er noko av det aller verste ein kan oppleve ved eit universitet. Det rører ved oss som institusjon, vennekrinsen og medstudentar, sjølv om tankane våre sjølvsagt i fremste rekke går til dei aller nærmaste som har mista ein familiemedlem, seier dekan Helge Dahle ved matematisk-naturvitskapleg fakultet ved UiB i ei pressemelding.

Tre norske studentar var involverte i ulykka. Dei to andre er ikkje kritisk skadde, men blir tatt vare på av helsepersonell. Ein lokal representant for UiB har vore på sjukehuset og følgd opp dei andre to studentane. Dei har også blitt følgde opp av lærarar ved det lokale universitetet.

– UiB har også valt å sende ein representant frå Bergen for å hjelpe studentar og pårørande på staden, opplyser universitetet.

Dei tre studentane var i Cape Town i Sør-Afrika denne hausten i samband med studium.

– Det er med stor sorg vi har fått bodskapen om den tragiske bilulykka som kosta ein av studentane våre livet. Tankane våre går til studenten sin nærmaste familie og vennar, seier Dahle.

