Ferje med 335 personar om bord fekk motorhavari i Austersjøen

Luftforsvaret i Litauen har sendt eit helikopter til ferja og har ytterlegare to helikopter ståande i beredskap om nødvendig, opplyser ein talsmann til Reuters.

Ifølgje talsmannen fann ein eksplosjon stad i maskinrommet på ferja. Det danske reiarlaget DFDS, som eig ferja, opplyser til Ritzau at situasjonen er under kontroll. Det dreier seg om eit motorhavari, opplyser reiarlaget.

Motorhavariet om bord på Regina Seaways førte til røykutvikling, noko som utløyste brannsløkkingsanlegget i maskinrommet. Verken dei 294 passasjerane eller mannskapet er skadd, opplyser DFDS.

Ferja sende ut ei nødmelding klokka 12.45 norsk tid tysdag. Ferja kom frå Kiel i Tyskland og var på veg til den litauiske hamnebyen Klaipeda.

Passasjerane blei samla ved møtestader om bord for ei mogleg evakuering, men det viste seg å ikkje bli nødvendig, opplyser DFDS.

Reiarlaget melder at omfanget av skaden i maskinrommet ikkje er kjent, og at det er uklart om ferja kan fortsette for eiga maskin eller om ho treng slepebåt.

Hendinga fann stad i internasjonalt farvatn, men innanfor den russiske økonomiske sona utanfor Kaliningrad. Russisk redningsteneste leiar derfor redningsarbeidet, melder den litauiske rikskringkastaren LRT.

