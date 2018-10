utenriks

Dei nye reglane inneber at EU vil opne for redusert moms eller til og med nullmoms på e-aviser, e-bøker og andre digitale medieprodukt. I dag er regelen i EU at det skal krevjast minst 15 prosent moms på slike digitale utgjevingar.

Noreg er ikkje omfatta av EUs felles momsreglar og har allereie nullmoms på elektroniske nyheiter.

