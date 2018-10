Burundi stanser verksemda til hjelpeorganisasjonar

utenriks

– Frå og med tysdag 2. oktober vil Burundi ikkje lenger anerkjenne eksistensen til nokon ikkje-statlege organisasjonar på territoriet sitt. Dei må registrere seg på nytt, seier innanriksminister i Burundi Pascal Barandagiye.

– Mange ikkje-statlege organisasjonar har ikkje respektert lovene som regulerer dei, seier han vidare.

Utsegnene kjem etter eit møte med representantar for ei rekke ikkje-statlege organisasjonar, der organisasjonane fekk beskjed om at dei vil få tre månader på seg til å registrere seg og bli godkjent på nytt.

Kirkens Nødhjelp ramma

Om lag 130 ikkje-statlege internasjonale organisasjonar opererer i det austafrikanske landet, blant dei Kirkens Nødhjelp. No må dei oppfylle strengare krav enn tidlegare.

– Vi kan stadfeste at vi er orientert om endringane, og at vi er i gang med arbeidet for å oppfylle dei nye krava, seier kommunikasjonsrådgivar Vegard Tjørhom i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Styresmaktene i Burundi seier tiltaket kjem etter at fleire ikkje-statlege organisasjonar skal ha brote bank- og finansieringsreglar og fremma homofilt ekteskap, noko som er forbode i landet.

Politiske motiv

Kritikarane hevdar det ligg politiske motiv bak og at presidenten i landet Pierre Nkurunziza trekker i trådane.

– Dette tiltaket stadfestar berre dei omfattande og aukande brota på menneskerettane i Burundi frå president Nkurunziza, seier økonomiekspert Martin Nahimana frå analysefirmaet Change Initiative til DPA.

Da FN kritiserte menneskerettsbrot i landet førre månad, blei tre menneskerettsekspertar frå FN nekta tilgjenge til landet.

