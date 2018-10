Nord-Korea og Sør-Korea fjernar miner frå grensa

utenriks

Måndag møtte sørkoreanske soldatar opp i den demilitariserte sona mellom landa for å fjerne minene frå Korea-krigen. Også på nordkoreansk side vart same oppgåve utført, opplyser forsvarsdepartementet i Sør-Korea.

– Arbeidet med å fjerne minene er i startfasen. Dei militære styresmaktene i dei to koreanske landa gjer ein felles innsats for å sikre at dei militære avtalane blir gjennomført, seier forsvarsdepartementet i ei fråsegn ifølgje det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap. Det er anslått at det ligg rundt to millionar miner i den demilitariserte sona.

Det skal liggje leivningar av om lag 300 amerikanske, franske og sørkoreanske soldatar i eit område sør i den demilitariserte sona. I tillegg reknar ein med det er leivningar etter mange kinesiske og nordkoreanske soldatar i området, som er kjent som «Arrow Herad Hill».

Forholdet mellom Nord- og Sør-Korea er betydeleg forbetra etter det historiske toppmøtet i slutten av april.

USAs utanriksminister Mike Pompeo skal seinare i oktober reise til Pyongyang for å få til eit nytt møte mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leiar Kim Jong-un.

(©NPK)