FBI har avhøyrt kvinne som skuldar Kavanaugh for overgrep

Kjelda har ifølgje AP kjennskap til saka, men kan ikkje gå i detaljar om avhøyret som fann stad søndag.

Vedkommande fortel likevel at Ramirez forklarte seg i detalj om påstandane om at Kavanaugh utsette henne for eit seksuelt overgrep på ein fest på byrjinga av 1980-talet. Ramirez oppgav også namn på andre personar som kan bekrefte hennar framstilling av saka, ifølgje kjelda.

Samtidig søndag sende førsteamanuensis Charles Ludington ved North Carolina State University ut ei fråsegn der han fortel at han var venn med Kavanaugh på Yale-universitetet og at han nokre gonger pleidde å drikke med Kavanaugh. Ludington seier han er «djupt bekymra» over Kavanaughs utsegner under eid til Senatets justiskomité og hevdar Kavanaugh under studietida var ein «stordrikkar» som drakk ofte. Han hevdar også at Kavanaugh ofte var krakilsk og aggressiv i rusa tilstand.

Ludington seier han planlegg å snakke med FBI.

Senatets justiskomité bad fredag FBI om å granske Kavanaugh på nytt. Bakgrunnen er at tre kvinner – Christine Blasey Ford, Debbie Ramirez og Julie Swetnick – skuldar Kavanaugh for seksuelle overgrep under studietida på 1980-talet.

Kavanaugh, som er nominert av president Donald Trump til det ledige vervet som dommar i Høgsterett på livstid, har avvist alle skuldingar.

Samtidig avviser Det kvite hus skuldingar om at dei prøver å legge føringar for FBI-granskinga, som skal vere avslutta innan fredag.

