Avis: Noreg meklar mellom Hamas og Israel

Den libanesiske avisa, som står Hizbollah nær, skriv at ein norsk utsending besøkte Gazastripa i førre månad, der vedkommande fekk løyve frå Hamas til å starte meklingsarbeidet.

Opplysningane er gjeve att av israelske The Times of Israel og Yedioth Ahronoths nettutgåve Ynet.

Dei to israelske soldatane Hadar Goldin og Oron Shaul blei drepne under Israels militæroffensiv mot Gazastripa i 2014 og lika deira er aldri utlevert.

– Prislappen på soldatane er ein respektabel utvekslingsavtale, slik som Shalit-avtalen i 2011, seier ei kjelde til den libanesiske avisa.

Shalit-avtalen er namnet på ein avtale som Israel inngjekk med palestinarane i 2011. Med avtalen fekk Israel utlevert soldaten Gilad Shalit, som blei halden som krigsfange på Gazastripa i over fem år. Over 1.000 palestinske fangar blei lauslatne i fangeutvekslinga, men mange av dei blei tatt til fange på nytt i åra som følgde.

Hamas skal ha stilt som vilkår at eit ukjent tal palestinarar i israelsk fangenskap blir lauslatne mot at lika av dei to soldatane, i tillegg til fire sivile israelarar som visstnok blir haldne som krigsfangar på Gazastripa, blir utlevert til Israel.

