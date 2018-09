Vrakrestar funne i leitinga etter fly med norsk pilot i Japan

utenriks

Japans transportdepartement seier at malinga og fargane på to av delane som er funne i sjøen gjer at dei kan konkludere med at dei kjem frå døra til det sakna Cessna 208-flyet, skriv avisa Mainichi.

Vrakrestane vart funne av eit helikopter frå det japanske luftforsvaret utanfor kysten av Fukushima, i nærleiken av der småflyet forsvann frå radaren torsdag ettermiddag, melder den japanske rikskringkastinga NHK.

Leitinga går framleis føre seg etter den norske mannen på 66 år som var pilot og einaste person om bord i flyet.

Pårørande er varsla

Kommunikasjonsrådgivar Ane Haavardsdatter Lunde i Utanriksdepartementet stadfestar at dei kjenner til saka.

– Vi er kjent med at eit småfly med ein norsk borgar er meldt sakna utanfor kysten av Japan. Den norske ambassaden i Tokyo jobbar no tett saman med japanske styresmakter. Utanriksdepartementet har også vore i kontakt med pårørande til mannen, seier Lunde.

Ministerråd Tord Tukun ved den norske ambassaden i Tokyo seier at dei er i kontinuerleg kontakt med styresmaktene i landet.

– Vi vart informert av japanske styresmakter og gjennom media rundt klokka 19 torsdag kveld, seier Tukun.

Det var VG som først omtalte saka.

Ingen nødmelding

NHK melder at småflyet var over Stillehavet, cirka 100 kilometer aust for Fukushima, då det forsvann frå radaren torsdag ettermiddag. Det skal ikkje ha komme noko nødvarsel frå flyet før det forsvann.

NHK melder at både kystvakt og kystforsvaret bidrar i leiteaksjonen. Flyet er eit einmotors Cessna 208. Det tok av frå stillehavsøya Saipan på morgonen og skulle etter planen lande på flyplassen Shin Chitose i Hokkaido nord i Japan klokka 15.50 lokal tid. Turen var estimert til å ta rundt ni timar.

Det var sist registrert kontakt med flyet like før klokka 12 torsdag før det forsvann frå radaren rundt klokka 15.30.