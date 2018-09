Tre personar etterlyst etter stor politiaksjon i Danmark

utenriks

I ei pressemelding skriv politiet at det dreier seg om ein svart svenskregistrert Volvo V90, der det truleg er tre personar som ein reknar med å vere knytt til alvorleg kriminalitet.

Politiet ber vitne som observerer køyretøyet, om å kontakte politiet. Dei blir rådd til å ikkje prøve å kontakte personane sjølv.

Både Øresundbrua i retning Sverige og Storebæltsbrua mot Fyn vart stengt i samband med politiaksjonen på Sjælland fredag ettermiddag, men desse er no opna igjen.

Også tog- og ferjetrafikk vart stengt, men også togtrafikken var fredag ettermiddag i gang igjen.

Ei kjelde seier til Aftonbladet at stengingane vart gjort som følgje av ei kidnapping. Hendinga har fått høg prioritet, og det er dette som er grunnen til at Øresundbrua vart stengt i retning Sverige klokka 13.51 fredag ettermiddag og fleire togavgangar vart innstilte. Avisa skriv at bilen er registrert på eit leigebilfirma i Stockholm.

Det danske forsvaret bekreftar overfor nyheitsbyrået Ritzau at dei deltar i aksjonen, men viser til politiet for kommentarar.

