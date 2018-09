Spekkhoggarane i fare for utrydding

utenriks

Ifølgje ein studie som er offentleggjort i tidsskriftet Science, er det funne store konsentrasjonar av det svært giftige stoffet polyklorert bifenyl (PCB) i spekkhoggarar.

PCB skadar immunsystemet til kvalen og evna deira til å reprodusere, ifølgje studien.

Studien viser at PCB truleg er å finne i over halvparten av spekkhoggarane i verda. Forskarane fryktar at bestanden av spekkhoggarar som held til i nærleiken av industriområde, skal kollapse innan dei neste hundre åra.

– Vi visste at PCB-nivået var høgt, men vi blei svært overraska då vi såg kor høgt det var, seier Jean-Pierre Desforges ved Universitetet i Aarhus.

PCB blei tidlegare brukt i elektriske apparat, måling og andre produkt på grunn av sin kjemiske stabilitet og fordi det er flammehemmande og isolerande. Men stoffet blei forbode over heile verda for 30 år sidan.

Likevel er PCB framleis tilgjengeleg enkelte stader i verda, og stoffet fortset å gjere skade på grunn av den lange nedbrytingstida.

