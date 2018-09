utenriks

Kavanaughs kandidatur vart godkjent med elleve mot ti stemmer, men fleire senatorar tok til orde for at avstemminga i Senatet bør utsettast ei veke, slik at skuldingane mot Kavanaugh kan undersøkes nærmare.

Kavanaugh er blitt skulda av tre kvinner for overgrep på byrjinga av 1980-talet, då både dei og han var tenåringar.