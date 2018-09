Salvini: Tyskland snur det døve øyret til om migrant-avtalen

utenriks

– Eg signerer ingenting så lenge Tyskland lèt som dei ikkje høyrer og ikkje vurderer krava våre, seier Salvini til den austerrikske avisa Die Presse torsdag.

Avtalen går ut på at migrantar som kjem til Italia og reiser til Tyskland via Austerrike, skal sendast tilbake til Italia. Til gjengjeld skal det same talet på migrantar som vert redda frå Middelhavet, bli sendt direkte frå Italia til Tyskland.

Salvini påpeiker at migrantavtalen må inngå i ein breiare avtale som inkluderer endringar i reglane om EU-flyktningar, der det heiter at ankomstland som Italia er ansvarleg for å handtere krav om asyl.

Italia ønskjer også nye reglar for skip som tar imot migrantar.

13. september opplyste Tysklands innanriksminister Horst Seehofer at landa hadde komme til semje om ein avtale, og at berre signering stod att.

Seehofer har prøvd å få i hamn avtalen med Italia som eit symbolsk trekk mot innvandring. Seehofer er partileiar i det erkekonservative CSU, søsterpartiet til statsminister Angela Merkels CDU.

(©NPK)