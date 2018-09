utenriks

Mannen planla å bruke kjemikaliar i angrepet og hadde rekruttert andre til å delta, ifølgje den tyske avisa Bild. Avisa Die Welt melder også om arrestasjonen.

Ein talsperson for politiet i Berlin stadfestar at ein 21 år gammal mann frå Syria vart arrestert førre veke. Det var då ferda ut ein arrestordre på han etter at han var involvert i eit slagsmål for nokre månader sidan.

Mannen har sete i arrest sidan arrestasjonen.

