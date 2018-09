Kina avretta barnepike for mordbrann

utenriks

35 år gamle Mo Huanjing vart kjent skyldig i brannstifting og drap på dei fire personane som omkom i brannen i juni 2017. Den 9. februar i år vart ho dømt til døden.

Ho var speleavhengig og stal smykke og lånte pengar frå familien ho jobba som barnevakt for, i takt med at spelegjelda hennar voks.

Under rettssaka mot henne i byen Hangzhou i Zhejiang-provinsen, kom det fram at tapet ho påførte familien var oppe i 300.000 kinesiske yuan, tilsvarande rundt 350.000 norske kroner.

Ho innrømde skyld, men fortalde under rettssaka at ho planla å sløkke brannen i håp om at familien ville bli så takknemleg at dei ville låne henne meir pengar. Brannen kom derimot raskt ut av kontroll, og Mo forlét leilegheita. Dei tre barna på 6, 9 og 11 år og mor deira kom seg ikkje ut.

Faren til barna, Lin Shengbin, var ikkje heime då brannen braut ut.

– Endeleg er djevelen Mo Huanjing avretta. Vi har venta lenge på denne dagen, skriv Lin på det sosiale mediet Weibo.

Avrettinga skjedde førre fredag.

Saka fekk stor merksemd i Kina på grunn av dei tragiske omstenda og meldingar om at brannvesenet reagerte seint på meldinga om brannen.

