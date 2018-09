WHO: Verda trappar opp kampen mot tuberkulose

utenriks

Verdshelseorganisasjonen (WHO) kunngjorde onsdag at finansieringa av innsatsen mot tuberkulose på verdsbasis blei avtalt og nedfelt i ei felles erklæring, som blei til på eit møte i FNs hovudforsamling same dag.

Tuberkulose er ein smittsam bakteriell infeksjon som angrip lungene og er ein av dei ti mest hyppige dødsårsaker. Sjukdommen tok livet av omkring 1,6 millionar menneske på verdsbasis i fjor, ifølgje FN.

Vedtaket om finansiering onsdag blir omtala som ein milepæl i kampen mot tuberkulose.

Det er statssekretærar og representantar for regjeringar som er blitt samde om å stille med eit samla årleg beløp. Dette svarar til rundt 100 milliardar norske kroner innan 2022 for å gjennomføre førebygging og oppfølging av sjukdom, i tillegg til drygt 16 milliardar kroner til forsking.

