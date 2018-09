Trump utset møte med visejustisminister Rosenstein

utenriks

Møtet blir utsett til neste veke fordi Trump ikkje vil at møtet skal komme i vegen for høyringa i Senatets justiskomité om skuldinga om seksuelt overgrep mot dommar Brett Kavanaugh.

Amerikanske medium har spekulert på om Rosenstein, som har ansvaret for granskinga til spesialetterforskar Robert Mueller, vil få sparken.

Bakgrunnen for spekulasjonane er ein artikkel i New York Times der det vart hevda at Rosenstein i fjor diskuterte moglegheita for å få Trump avsett.

– Han sa at han ikkje sa det, sa Trump på pressekonferansen i New York.

Trump la til at han vil føretrekkje å behalde Rosenstein, som skal ha forsikra at han har stor respekt for den amerikanske presidenten.

