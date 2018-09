Trump utan manus i over 80 minutt

utenriks

Blant påstandane media beit seg fast i, var Trumps oppfatning om at FNs hovudforsamling ikkje lo av han for eit par dagar sidan, men med han.

Latteren blei uløyst av Trumps skryt av kor mykje han har oppnådd. Presidenten stussa der og då, og sa spøkefullt:

– Det var ikkje den reaksjonen eg venta, men det er ok.

Trump er på internett blitt latterleggjort i etterkant. Men han hevda under pressekonferansen onsdag at ingen i salen lo av han.

– Dei lo ikkje av meg. Dei lo med meg. Folk hadde det gøy saman med meg. Vi gjorde det saman. Vi hadde det gøy. Dei respekterer det eg har fått til.

Metoo

Trump uttalte seg også om toppaktuelle saker som nominasjonen av Brett Kavanaugh til høgsterettsdommar, ei mogleg tidsramme for ein fredsplan i Midtausten, og metoo-rørsla.

Trump, som fleire gonger har forsvart mektige menn som er blitt skulda i metoo-saker, forklarte at tankegangen hans er farga av at han sjølv er blitt utsett for falske skuldingar.

– Det har skjedd med meg mange gonger, fire eller fem kvinner blei betalt masse pengar for å komme med dei skuldingane, hevda Trump under pressekonferansen på eit hotell i New York.

Fakta er at det dreier seg om minst tolv kvinner som stod fram under valkampen i 2016 med påstandar om at Trump hadde forfølgt dei på ulikt vis. Han sa onsdag at metoo-rørsla er blitt eit vendepunkt for USA, ikkje fordi det har skapt ein moglegheit for kvinner til å stå fram, men fordi det no er skapt ein «farleg standard» der ein er «skyldig til det motsette er bevist».

Han skildra vår tid som «ein farleg periode i historia til landet», der «framifrå menn» kan bli skulda utan å kunne bevise si uskyld, ei utvikling forårsaka av «nokre svært vondsinna menneske, nokre av dei demokratar».

– Millionar ville blitt drepne

Trump påsto vidare at om ikkje han hadde blitt president, ville det blitt krig, og at president Barack Obama var på nippet til å gå til krig mot Nord-Korea. Krigen kunne etter det som er sagt ha kosta fleire millionar menneske livet.

– Dei veit kor nær han var å presse på utløysarknappen, sa Trump, som i januar i år hevda at han har ein atomknapp på skrivebordet, mykje større enn Nord-Koreas atomknapp, og at knappen til Trump verkar.

Obamas tidlegare sikkerheitspolitiske talsperson Ned Price avviser at Obama-administrasjon nokon gong var i nærleiken av krig med Nord-Korea.

Trump uttalte seg dessutan i varme ordelag om forholdet til Nord-Koreas leiar Kim Jong-un, og sa at dei begge no smiler og ler av den hissige ordkrigen som tidlegare prega forholdet mellom dei.

