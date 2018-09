Solberg talte for norske interesser i FN

utenriks

Solberg starta Noregs hovudinnlegg onsdag kveld med å gå tilbake i tid og reflektere over FNs målsetting då organisasjonen blei starta i 1945.

– Vi forplikta oss til å redde framtidige generasjonar frå krig, å jobbe saman for å promotere økonomisk og sosial utvikling og å overhalde respekten for menneskerettar og fundamental fridom for alle. Jobben vår er ikkje gjort, leidde statsministeren inn med i 20.30-tida lokal tid.

Ho talte for norske interesser innan fred og forsoning, internasjonal sikkerheit, helse, utdanning, berekraftige hav og handel. Sistnemnde er ikkje vanlegvis eit sentralt tema i FN-samanheng, men relevant i desse dagar.

– Vi har ikkje råd til å la proteksjonisme, diskriminering og økonomisk rivalisering definere framtida vår. Fri handel skaper vinnarar. Det gjer ikkje proteksjonisme, heitte det frå Solberg, truleg eit stikk til USA og handelskrigen dei fører mot Kina.

Krig og konflikt

Solberg kom også inn på norske sikkerheitsinteresser, krigen i Syria og konfliktar på det europeiske kontinentet. Ho trekte fram innsatsen til Noreg på dette feltet, heilt sidan slutten av Den kalde krigen.

– Frå den første Oslo-avtalen i 1993, til pågåande arbeid i Colombia og Filippinane, og tilbake til Midtausten. Vi har lært ei viktig lekse frå innsatsen: Å forhandle fram ein fredsavtale er alltid vanskeleg, men å implementere den er enda vanskelegare, sa Solberg.

Ho vektla at dei fleste konfliktar er gamle, ikkje nye, og derfor må innsatsen liggje i å sikre berekraftig fred.

– Noreg steller seg forplikta i Colombia, i Filippinane og andre stader, akkurat slik vi er forplikta til å hjelpe å oppnå ein forhandla fram tostatsløysing mellom israelarar og palestinarar.

Helse, utdanning og hav

Deretter gjekk talen ut på innsatsen til Noreg innanfor global helse og utdanning.

– Så langt i år har vi tildelt 440 millionar dollar til utdanning globalt. Vi vil no auke støtta til utdanning for jenter med nesten 40 millionar dollar for perioden 2018 til 2019, sa Solberg.

Statsministeren, som i lengre tid har prøvd å rette merksemd mot berekraftig hav, tok moglegheita også under hovudinnlegget.

– Det berekraftige i hava våre er trua. Innan 2050 kan dei innehalde meir plastikk enn fisk. Sidan eg begynte å snakke, har ytterlegare 200 tonn med plastikk hamna i sjøen.

Ho streka under at Noreg vil gjere mykje for å bidra her, og at «vi har inga tid å miste».

FN-valkamp

Til slutt i innlegget la statsministeren inn eit støyt for plassen i FNs tryggingsråd.

– Vi er ein av FNs største økonomiske bidragsytarar. I 2021 er det 20 år sidan Noreg sist hadde eit sete i Tryggingsrådet. Vi er klare for å tene på nytt. Om vi blir valt, vil vi jobbe for å gjere Tryggingsrådet meir gjennomsiktig, effektivt og representativt. Vi vil bruke vår erfaring med freds- og forsoningsprosessar.

– Og vi ber sjølvsagt om di støtte til vårt kandidatur, avslutta Solberg, med tilvising til FNs generalsekretær António Guterres.

(©NPK)