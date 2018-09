Sju arrestert for terrorplanlegging i Nederland

utenriks

Dei sju mennene er mellom 21 og 34 år gamle og vart arrestert av tungt væpna politi i Arnhem og Weert torsdag ettermiddag.

Ein av mennene er irakisk statsborgar og er blitt etterforska av politiet i fleire månader for å ha prøvd å reise til Midtausten for å slutte seg til IS, seier påtaleadvokaten til avisa De Telegraaf.

Ytterlegare to av mennene er tidlegare domfelte i samband med same sak.

Planen skal ha involvert bruk av eksplosiv, bombevestar og automatgevær på eit arrangement i landet, og ei bilbombe ein annan stad i landet, ifølgje TV-kanalen RTL.

