utenriks

80 prosent av bota skal gå til brasilianske styresmakter, mens 20 prosent går til styresmaktene i USA.

Påtalemakta i USA seier at høgt rangerte toppleiarar i Petrobras arrangerte mutingar for hundrevis av millionar dollar til politikarar og parti og skjulte beløpa ved å manipulere rekneskapane.

At saka hamna på FBIs bord kjem av at Petrobras er notert på børsen i New York.

(©NPK)