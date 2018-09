Löfven håper på samarbeid i sentrum

utenriks

Møtet mellom Löfven og Andreas Norlén torsdag markerer starten på dei formelle sonderingane for å få på plass ei ny regjering.

Etter samtalane streka Löfven under at ei ny regjering må vere i stand til å få eit statsbudsjett vedtatt seinare i haust.

– Ein må ganske enkelt ha tilstrekkeleg støtte i Riksdagen, sa leiaren for Socialdemokraterna.

Han blei tidlegare denne veka formelt avsett som statsminister av Riksdagen. Men han er framleis fungerande regjeringssjef før ei ny regjering kjem på plass.

Löfven tok opp igjen torsdag at Socialdemokraterna ikkje vil bli noko støtteparti for ein borgarleg regjering. Han er open for samarbeid på tvers av blokkene, og for å snakke med alle andre parti – med unntak av Sverigedemokraterna.

(©NPK)